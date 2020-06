10 maanden cel met uitstel voor man (57) die jonge meisjes vroeg bij hem te slapen Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

19u56 0 Kuurne Een 57-jarige man uit Kuurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel voor het aanzetten tot ontucht en belaging van twee minderjarige meisjes. Hij deed hen stoppen toen ze passeerden met de fiets en zei dat hij met hen wou slapen. De meisjes waren op dat moment amper 12 en 8 jaar oud.

De meisjes van 12 en 8 jaar oud passeerden met de fiets aan de woning van hun buurman die hen aanmaande te stoppen en sprak hen aan. “Ik wil met je slapen en je vriend zijn”, zei hij. “Kom binnen.” Het jongste meisje vertelde aan haar papa wat er gebeurd was, hij diende op zijn beurt klacht in bij de politie. De meisjes nemen ondertussen een andere weg zodat ze niet meer aan het huis van de man moeten passeren. De 57-jarige Kuurnenaar bekende de feiten en zei dat hij niet goed wist waarom hij het deed. “Hij vertelde wel dat hij het leuk zou gevonden hebben mochten ze bij hem zijn blijven slapen en dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes”, zei het openbaar ministerie.” In het verleden werd hij ook al eens betrapt op exhibitionisme. Toen toonde hij zijn penis aan minderjarige meisjes. Naast de celstraf met uitstel is de man ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten. Hij mag ook 10 jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft tegenover minderjarigen.