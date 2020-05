10 collega's besmet, dus moeten alle 70 medewerkers van één Colruyt in quarantaine Redactie

09 mei 2020

00u00 0

Alle 70 medewerkers van de Colruytvestiging in het West-Vlaamse Kuurne zijn twee weken in quarantaine geplaatst. Tien collega's hadden positief getest op het coronavirus. "De gezondheid van ons personeel gaat voor", zegt Rudi Dewulf, regiodirecteur bij Colruyt. Vorige week donderdag testte een eerste medewerker positief. "De week daarop bleken nog zeven andere collega's aan corona te lijden, nadat ze zich op eigen initiatief lieten testen. Omdat we de gezondheid van onze werknemers vooropstellen, hebben we woensdag beslist om alle vaste medewerkers van die vestiging preventief thuis te laten." In de nacht van woensdag op donderdag werd de hele winkel ontsmet. Dankzij personeel van andere filialen kan de winkel nu gewoon openblijven. "Met de besmette medewerkers gaat het, gezien de omstandigheden, goed. Eén van hen is in het ziekenhuis opgenomen, maar dat is eerder uit voorzorg. We hopen dat ze er snel bovenop komen." De klanten hoeven niets te vrezen, zegt Dewulf nog. "Nog vóór de eerste besmetting vastgesteld werd, hadden we ons personeel al gevraagd om mondmaskers te dragen. Er is de voorbije weken ook voldoende aandacht besteed aan het ontsmetten van winkelkarren, en onze medewerkers wassen en ontsmetten hun handen regelmatig."