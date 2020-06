‘Stock Sale’ als alternatief voor gemiste Zomerbraderie Joyce Mesdag

11 juni 2020

15u03 0 Kuurne Van donderdag 18 tot en met zaterdag 20 juni pakt het Kuurns Braderiecomité uit met een Stock Sale bij een aantal Kuurnse handelaars, als alternatief voor het anders succesvolle weekend met de Zomerbraderie en Artmarkt. Dat moest geschrapt worden omwille van corona. “Jammer voor de sfeer in de centrumstraten en op het marktplein”, zegt Benedikt Devos van het Braderiecomité. “Maar vooral jammer voor de lokale handelaars, want de zomerbraderie bracht veel extra klanten naar ons centrum.”

“Onze ondernemers in Kuurne zijn creatief en blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Nancy Parmentier van het Braderiecomité. “Op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 juni organiseren een 10 tal handelaars Stock Sale. De winkeliers bieden in de centrumstraten interessante zomerkoopjes aan voor hun winkel, in een tent of aan een koopjestafel. Het gemeentebestuur levert de nadars zodat deze organisatie veilig kan doorgaan. Elders worden extra koopjes aangeboden in de winkel. Als extraatje kan je bij lingerie Lucrèce bij iedere aankoop gratis oliebollen eten bij ‘Brugs gebak’ op het Marktplein van Kuurne.”

“Het is heel positief dat de handelaars samenwerken om deze koopjesdagen te organiseren”, zegt Johan Bossuyt, schepen van ondernemen. “De handelaars hebben extra verkoopruimte nodig en mogen de parkeerplaats voor hun zaak gebruiken. Met het gemeentebestuur helpen we de veiligheid garanderen. Ook de handelaars zelf zorgen voor de nodige veiligheidsvoorzieningen.”