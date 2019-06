p’LatseDoen wil iederéén naar de Vlaskouter krijgen, met Kapitein Winokio, Les Truttes en DJ Dirk Stoops Joyce Mesdag

03 juni 2019

Kuurne Het Kuurns gratis festival p'LatseDoen heeft de volledige line-up bekend gemaakt voor de komende editie op zaterdag 13 juli. Daar tussen prijkt opvallend genoeg onder meer Kapitein Winokio tussen. "We willen een ruimer publiek aantrekken met ons nieuw concept", zegt voorzitter Christoph Bauwens. "En dat zijn onder meer ook gezinnen met kinderen, die tot nu niet echt aan bod kwamen bij p'LatseDoen."

Vorig jaar deze tijd werd het einde van p’LatseDoen aangekondigd. “Met 3.500 bezoekers de voorbije edities werd dit een topevenement voor de gemeente. Maar de groei van p’LatseDoen kent ook zijn gevolgen”, klonk het. “Het wordt steeds moeilijker om als gratis muziekfestival financieel het hoofd boven water te houden. Nog meer groeien kan in dit concept niet meer. We vinden het als team het gepaste moment om op een hoogtepunt te stoppen. We hebben goesting om de koppen samen te steken om eens iets anders te bedenken. Het einde van p’Latsedoen, vormt het begin van iets nieuws.”

De nieuwe p’LatseDoen heeft echter heel veel mee van de vorige. “We hadden het zelf niet verwacht, toen we het einde aankondigden”, zegt Bauwens. “Er zijn een aantal sterke krachten uit het bestuur gestapt, maar we kregen er ook een pak nieuwe bij, die heel veel zin hadden om p’LatseDoen in leven te houden. Dus werd het opnieuw een ‘groot’ festival.”

Toch zijn er enkele verschillen: het festival gaat voortaan door aan de Vlaskouter, en niet meer op de Markt, waar de ruimte beperkt was. “We streven naar een grotere festivalsfeer, op gras, met foodtrucks,… We gaan voor één podium in plaats van drie verschillende podia. En we willen een ruimer publiek aantrekken. In de voorbije edities stonden geregeld artiesten op onze affiche die een specifiek publiek aanspraken, nu gaan we echt voor populaire artiesten, waarmee we jong en oud willen strikken.” Naast Kapitein Winokio staat ook Rick De Leeuw en zijn band op de planken, Black Leather Jacket en Les Truttes en DJ Dirk Stoops. Met Bronce en Coyote Melon krijgen onbekendere bands een podium, hetgeen waar p’LatseDoen destijds voor is opgestart.”