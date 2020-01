Inwoners klinken op nieuwjaarsreceptie, burgemeester heeft alvast opvallend voornemen: eenzame inwoners blij maken met een bezoekje Joyce Mesdag

06 januari 2020

08u04 1 Kuurne Zo’n 700 inwoners van Kuurne zijn komen klinken op het nieuwe jaar op de traditionele nieuwjaarsreceptie. Er waren onder meer pintjes en bubbels, braadworsten en soep. Nieuw dit jaar was dat er voor het eerst ook bubbels werden gedronken uit herbruikbare bekers.

Voor vele inwoners is dit een jaarlijkse vaste afspraak. Onder meer Suzy Huyghe, Pascal Vervaeke, Bart Vantomme en Nancy Troch zijn er elk jaar bij. “We zijn buren en komen graag samen klinken hier.”

De burgemeester heeft alvast één opvallend voornemen. Hij wil deze maand een aantal eenzame bewoners bezoeken. “Sommigen inwoners kunnen er moeilijk geraken, op evenementen zoals vandaag”, zegt Francis Benoit (CD&V). “Omdat ze zorgbehoevend zijn, ziek zijn, minder mobiel, of maar weinig vrienden of familie hebben die hen naar buiten mee trekken. Ik wil in deze nieuwjaarsperiode een aantal inwoners bezoeken, en het liefst zou ik die mensen een plezier doen met mijn bezoek. Ken je iemand die een bezoekje van de burgemeester zou appreciëren , stuur een mailtje naar burgemeester@kuurne.be of een persoonlijk messengerberichtje met een kleine motivatie waarom die persoon dit zou waarderen en de manier waarop ik die persoon kan beriken. Ik beloof er alvast 10 te bezoeken tegen eind januari.”