“Gek hoe gegeerd dít kinderboek is in Kuurne”: ‘BigKipslim’, met tekeningen van Nesten, nu te koop Opbrengst gaat naar Stichting tegen Kanker via Levensloop Joyce Mesdag

05 september 2019

18u42 0 Kuurne In Kuurne is het boek BigKipSlim voorgesteld, een boek dat Filip Canfyn uit Kortrijk samen heeft gemaakt met de vorig jaar overleden karikaturist Nesten uit Kuurne. Ze maakten het boekje oorspronkelijk voor hun kleinkinderen, maar het wordt nu uitgebracht voor het goede doel: de opbrengst gaat naar Levensloop.

Het verhaal begint bij Alias, de stokoude hond van Filip. “Die had zijn vaste plek in onze tuin”, vertelt Filip. “De tuin grenst aan een stukje weiland, en daar vond hij steevast het gezelschap van een varken en een kip. Wat zouden die mekaar toch allemaal te vertellen hebben, dacht ik vaak. Ik besloot mijn verbeelding neer te pennen in een boekje voor mijn kleinkinderen.”

Big, kip en hond

Filips dochter is samen met de zoon van Nesten. “De echtgenote van Nesten is een fervente lezer, en ik gaf haar mijn boekje om haar even naar haar mening te polsen. Ze was meteen erg enthousiast. Zij was het die Nesten warm maakte om er iets mee te doen. ‘Daar moet je toch wel enkele tekeningen bij maken.’ En dat deed hij: hij tekende de big, de kip, en mijn hond, die in het boek de naam Slim kreeg. Hij maakte ook een tekening van hij en ik, voor in het boek.” Filip en Nesten lieten het boekje eerst drukken op kleine schaal. “Zodat we er al onze kleinkinderen een plezier mee konden doen”, vertelt Filip. “Nesten heeft het boekje nog in handen gehad, enkele weken voor hij overleed.” Nu wordt het toch op iets grotere schaal verspreid: er werden 1.000 exemplaren gedrukt. De opbrengst gaat integraal naar Levensloop, en dus ook de Stichting tegen Kanker. “Ik ben bevriend met de co-voorzitter van de organisatie, en Nesten was ook peter van Levensloop, samen met Lize Feryn. Het leek ons het ideale goede doel om het boekje voor in te zetten.”

Populair

De voorstelling van het boek was vooral een leuk moment, zegt Filip. “Ja, het was jammer dat Nesten zelf er niet meer bij was. Maar we hadden ons vooraf voorgenomen er zeker geen triestige gebeurtenis van te maken. We pakken ook niet uit met het feit dat dit ‘de laatste tekeningen van Nesten’ zijn, want dat is ook niet zo. Nesten is blijven tekenen, tot zijn laatste dagen, tot op de muur van zijn ziekenhuiskamer.” Filip schrok ook van de populariteit van Nesten in zijn thuisgemeente Kuurne. “Het is echt gek hoe het leeft in Kuurne. Als mensen horen dat er een boekje komt van Nesten, moeten ze het hebben. Gewoon al omdat het van hém is.” Het boekje kost 20 euro en is te bestellen via www.bigkipslim.be. Je vindt er ook de verkooppunten op terug.