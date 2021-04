Kunnen we met zijn allen dromen van EK voetbal op groot scherm? Sommige steden durven nog dromen van een groot volksfeest

Morgen beslist het Overlegcomité of en hoe de horeca haar deuren zal mogen openen. Ook al is er dan nog geen definitieve duidelijkheid - het zal meer dan waarschijnlijk voor een groot deel van de cijfers afhangen -, toch durft men dan al eens voorzichtig dromen van meer. Zeker met het EK voetbal in zicht deze zomer. Wij legden ons oor te luister in verscheidene steden. De antwoorden die we kregen zijn opmerkelijk verschillend.