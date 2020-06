Zussen Annemie en Katrien heropenen café De Welkom in Ouwegem: “Kermis en verjaardagsfeest van café helaas al gemist” Ronny De Coster

10u48 6 Kruisem Annemie en Katrien Vanheuverswyn, die samen het café De Welkom in Ouwegem uitbaten, popelen om maandagochtend de voordeur van het café open te zwaaien. “`t Is wel met gemengde gevoelens: natuurlijk zijn we blij dat we eindelijk onze klanten terugzien. Maar dit weekend was het normaal kermis en ons jubileumfeest viel ook al in het water”, vertellen ze.

’t Is kermis in Ouwegem, maar daar is niks van te merken: geen loopwedstrijden, geen feesttent en geen Fluitjesworp dit jaar. “Toch wel het topweekend van het jaar we niet meemaken. We zouden in april ook al het 25-jarige bestaan van ons café vieren”, vertelt Katrien, terwijl ze naar de affiche wijst die nog achter de tapkast hangt. Het feest is uitgesteld. “We gaan dat volgend jaar doen. Dit najaar al, dat gaan we ons niet riskeren”, bedenkt Annemie.

Niemand aan de toog

“We zijn wel heel opgelucht dat we eindelijk ons café kunnen heropenen. Aan de reacties van veel klanten te horen, staan velen toch te trappelen om terug een pintje te komen drinken. Wij kijken er zelf ook hard naar uit om iedereen terug te zien. ’t Zal wel raar zijn dat niemand aan de toog mag zitten, maar we maken het wel gezellig”, besluit Annemie.

Café De Welkom in Ouwegem is alle dagen, behalve op donderdag, geopend.