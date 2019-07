Zo zal vernieuwde centrum Kruishoutem eruit zien Werkzaamheden starten na de zomer en zullen anderhalf jaar duren. Gemeente belooft dat centrum steeds bereikbaar blijft. Ronny De Coster

03 juli 2019

19u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem De herinrichting van de Kruishoutemse Markt en de straten er rond gaat na de zomer van start. Deze week geeft de gemeente daarover toelichting aan de buurtbewoners en de betrokken handelaars. “Voor de werkzaamheden voorzien we 280 werkdagen, dus ongeveer anderhalf jaar. We proberen de hinder te beperken en het centrum maximaal bereikbaar te houden”, zegt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V). Voor het eerst kunnen we tonen hoe het nieuwe centrum er zal uitzien.

Nadat Kruishoutem al het Nieuw Plein en de aanpalende Blekerijstraat, Kerkhofweg en Woestijnestraat liet renoveren, komt het eigenlijke centrum van de gemeente aan bod met de Markt en de straten die ermee verbonden zijn: de Waregemsesteenweg (tot en met het Nieuw Plein), de Churchillstraat, de Kerkstraat, de Pastorijstraat en de Hoogstraat.

“We gaan qua materiaalkeuze werken in dezelfde stijl als op het Nieuw Plein. Voetpaden laten we uitvoeren in kleiklinkers, terwijl het wegdek in uitgewassen beton wordt aangelegd. De boordstenen zijn in graniet”, voorziet schepen Bothuyne.

Het centrum zal altijd bereikbaar zijn. Met de parking op en rond het Nieuw Plein of aan de Kerkhofweg is er zeker ook voldoende parkeergelegenheid, ook tijdens de heraanleg van ons centrum Robrecht Bothuyne, schepen van Openbare Werken

Gedurende de hele tijd van de werkzaamheden voorziet de gemeente een ‘omleidingscircuit’ rond het centrum dat een vlotte verkeerscirculatie moet garanderen. “We willen de hinder voor de bewoners en de handelaars zo beperkt mogelijk houden. Het centrum zal dan ook altijd bereikbaar zijn en blijven. En met de parking op en rond het Nieuw Plein of aan de Kerkhofweg is er zeker ook voldoende parkeergelegenheid, ook tijdens de heraanleg van ons centrum. Voor de handelaars voorzien we de nodige signalisatie, zodat klanten vlot de weg vinden naar hun favoriete zaak”, belooft de schepen.

De eigenlijke werkzaamheden starten vanaf 14 oktober in de Pastorijstraat. Daarna rukken de graafmachines op richting de Kerkstraat om aansluitend de Markt aan te pakken. De Churchillstraat is dan de volgende fase.

Nieuwe rotonde

Dan volgt de Hoogstraat tot op het kruispunt van de Oudenaardse- en Anzegemsesteenweg. “Dat is vandaag een zeer onveilig verkeerspunt, vooral voor fietsers. Er zijn ook al regelmatig ongevallen gebeurd, zoals recent nog. Daarom komt op die plaats een rotonde”, legt Bothuyne uit.

6 miljoen euro

De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal ongeveer 6 miljoen euro kosten, maar is geen zaak van de gemeente alleen. In de eerste plaats is dit een waterzuiveringsdossier: Aquafin legt samen met rioolbeheerder Farys in de betrokken straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Zo zal alle afvalwater uit Kruishoutem effectief worden gezuiverd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente nemen de heraanleg van de wegen en pleinen voor hun rekening. De gemeente zal er iets meer dan anderhalf miljoen euro voor betalen. Het werk is aanbesteed aan de tijdelijke handelsvennootschap De Witte uit Maldegem en Vanhulle uit Tielt.