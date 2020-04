Zingemse café-uitbaters brengen vermaarde Bassie-sangria aan huis Ronny De Coster

20 april 2020

12u40 0 Kruisem Opmerkelijk initiatief van de bekende Zingemse café-uitbaters Rik “Bassie” Vandenhove en Valerie Snoeck: zij brengen de vermaarde huisbereide Bassie-sangria aan huis. “Omdat mensen ernaar vragen en omdat we toch ook weer iets om handen willen hebben”, motiveren ze.

“We mogen wel zeggen, dat onze huisbereide sangria met vers fruit en zijn eigen geheime recept tot ver buiten Zingem bekend is”, vertelt Valerie Snoeck. Zij baat samen met Rik “Bassie” Vandenhove aan het Kerkplein in Zingem het café ’t Paradijs uit. Sinds de deuren van het dorpscafé gesloten zijn, organiseren de twee elke zondag een virtueel online aperitief. “Maar verder hebben we niks om handen en dat valt wel zwaar als je gewend bent om elke dag onder de mensen zijn. En we verdienen natuurlijk ook niets”, bedenkt Rik.

Zomers product

“Tegelijk laten meer en meer klanten via sociale media weten, hoe hard ze onze sangria missen bij dit zomerse weer. Daarom hebben we beslist om die terug te gaan bereiden en aan huis te leveren”, vertelt de cafébaas. Zijn eerste weekendje “Sangria aan huis” kon alvast op veel bijval rekenen. “We waren van plan om dit alleen van vrijdag tot zaterdag te doen, maar hebben met het mooie weer in ’t vooruitzicht beslist om alvast ook al volgende woensdag sangria te bereiden. Reserveren doe je best altijd een dag voordien, zodat wij toch een beetje zicht hebben op de hoeveelheid fruit die we in huis moeten halen. Je kan ook last minute bestellen, maar dan loop je wel het risico, dat we uitverkocht zijn”, geeft Rik nog mee. Leveringen gebeuren in Zingem, Ouwegem, Huise, Asper en Heurne. Naast sangria zijn ook de Bassie-aperitief, wijn en enkele biertjes verkrijgbaar. Het hele aanbod staat op de website https://www.bassieonline.shop/shop