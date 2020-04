Zingems ereschepen Lucien De Weireld (94) overleden Ronny De Coster

26 april 2020

11u55 0 Kruisem Lucien De Weireld, ereschepen van de gemeente Zingem, is overleden. De Weireld is 25 jaar in de politiek actief geweest en heeft zich geëngageerd in tal van verenigingen. Hij is 94 jaar geworden.

Liberaal Lucien De Weireld was Zingems gemeenteraadslid van 1965 tot 1971 en de drie daaropvolgende legislaturen was hij schepen van onder meer burgerlijke stand en onderwijs. Van 1989 tot 1990 zetelde hij terug als gemeenteraadslid. De Weireld was erevoorzitter van de Koninklijke Fanfare Het Lyrisch Genootschap, erevoorzitter van de Liberale Bond der Gepensioneerden en ook lid van diverse liberale en socio-culturele verenigingen.

Jarenlang is hij ook actief geweest in de Vriendenkring van de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank”. Zijn echtgenote Paula Truyen is directrice geweest van de school.