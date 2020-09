Zieke beuk van 200 jaar oud verdwijnt uit straatbeeld in Kruishoutem: “In de lente planten we een nieuwe” Ronny De Coster

07 september 2020

14u43 0 Kruisem Een tuinaannemer is maandagochtend begonnen met het rooien van de forse beuk aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats in Kruishoutem. “De 200 jaar oude boom is ziek en wordt vervangen”, zegt schepen Achiel De Coninck (CD&V).

“Het wordt een flinke klus om de zware beuk hier weg te krijgen, maar het is dringend nodig. Al verschillende keren zijn van de boom zware takken gevallen. Dat is, zeker aan de ingang van de begraafplaats een gevaarlijke situatie. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de boom ziek is”, zegt de schepen van begraafplaatsen. Hij voorziet dat in de lente van volgend jaar op dezelfde plaats een nieuwe beuk wordt aangeplant.