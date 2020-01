Windels Living vriendelijkste handelaar van Kruisem: “De klant krijgt altijd uitleg, zelfs al koopt hij maar een kaarsje” Ronny De Coster

31 januari 2020

18u51 0 Kruisem De meubel- en interieurzaak Windels Living is verkozen tot de “vriendelijkste handelaar van Kruisem. “Met een score van 9,7/10 zijn we wel héél gecharmeerd”, reageert zaakvoerder Norbert Vanaelst.

Norbert runt samen met zijn vrouw Els Windels en zoon Ruben de interieur- en meubelwinkel Windels aan de Gentsesteenweg in Zingem. “In augustus ben ik vijftig jaar bezig”, vertelt Norbert zichtbaar trots. “Van klantvriendelijkheid en een goede service heb ik altijd mijn handelsmerk gemaakt. In onze branche is dat ook dé manier om je te onderscheiden van grote mastodonten. Iedereen die in onze winkel binnen komt, wordt aangesproken. En al koop je maar een kaars of een vaasje, je zal altijd uitleg krijgen. Ik bied mensen ook altijd iets aan om te drinken”, verklapt Norbert het geheim van zijn succes.

Reviews van klanten

Het waren burgemeester Joop Verzele en schepenen Kathleen Hutsebaut en Gerrit Depaepe die “de vriendelijkste handelaar van Kruisem” zijn award kwamen overhandigen. “Het is zelfs al de tweede keer dat deze winkel wint”, zegt Wesley Roets, vertegenwoordiger van Handelsgids, die de wedstrijd op basis van klantenreviews organiseert.