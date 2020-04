Werkzaamheden voor heraanleg centrum Kruishoutem gaan door Ronny De Coster

27 april 2020

17u43 0 Kruisem In hartje Kruishoutem zijn de werkzaamheden hervat. Het centrum blijft bereikbaar en handelszaken blijven toegankelijk.

De aannemer werkt in de Pastoriestaat de riolering af en bereidt de aanleg van de bovenbouw voor. Dat zijn de rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen. Woensdag begint de aanleg van de hoofdriolering in de Kerkstraat en een deel van de Markt. Daar starten dezelfde dag ook werkzaamheden aan de nutsleidingen. Parkeren op de Markt zal dan niet meer mogelijk zijn. Op 11 mei rukken de graafmachines op naar de Wintston Churchillstraat. De weg sluit voor voor doorgaand verkeer. Er is een wegomlegging voorzien.Het centrum blijft bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen vlakbij. Alle handelszaken, ook in de straten waar gewerkt worden, zijn altijd vlot toegankelijk.