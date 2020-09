Werkzaamheden in hartje Kruishoutem schieten goed op: tegen kerstvakantie zullen enkele straten al klaar zijn Ronny De Coster

16 september 2020

18u55 2 Kruisem De werkzaamheden in het centrum van Kruishoutem draaien op volle toeren en schieten ook goed op. De gemeente voorziet dat tegen de kerstvakantie enkele straten al zijn afgewerkt. Maar om te beletten dat werkzaamheden op verschillende plaatsen tegelijk te veel hinder zouden veroorzaken, begint de aanleg van de rotonde aan de Anzegemsesteenweg pas in het voorjaar van 2021.

Nog tot eind deze maand is aannemer bezig met aan de aanleg van de nutsleidingen in de Hoogstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Elooiskeer. Daarna rukken de graafmachines op naar de Waregemsesteenweg, waar ook alle nutsleidingen worden vervangen of verplaatst. Intussen gebeurt ook de afwerking van de voetpaden in de Kerkstraat en parking van de Markt en krijgt de de Churchillstraat een nieuwe hoofdriool.

Waterpartij op de Markt

Donderdag begint een aannemer met installatie van de waterpartij aan het gemeentehuis. Volgende week is de aanleg van de parking in beton voorzien. Daarbij aansluitend gebeurt de verdere afwerking van de de voetpaden in kleiklinkers. Voor eind september zouden ook het wegdek en de zone voor de kerk moeten afgewerkt zijn. In de Kerkstraat is het betonnen wegdek aan het uitharden en moeten volgende week de voetbaden en kleikinders afgewerkt zijn. Plaatselijk verkeer zal daar vermoedelijk vanaf begin oktober mogelijk zijn. Samen met de Kerkstraat hoopt de gemeente ook de Pastorijstraat open te stellen.

Archeologen

Op het deel tussen de frituur en café Casino zijn de archeologen met de laatste opgravingen bezig. De gemeente voorziet dat daar en op de rotonde begin oktober de aanleg van de riolering kan starten. Tegen de eindejaarsvakantie moet al het rioleringswerk in die zone achter de rug zijn.

Churchillstraat af vòòr kerstvakantie

Ook de Churchilstraat wil de gemeente afgewerkt zien tegen de eindejaarsvakantie. Eind september of begin oktober zal de aannemer starten met de aanleg van de nutsleidingen. De hinder voor de bewoners en handelaars is dan beperkt.

Rotonde Anzegemsesteenweg

Om geen bijkomende hinder te veroorzaken is de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Anzegemsesteenweg, Hoogstraat en Oudenaardsesteenweg uitgesteld naar het voorjaar van 2021. De werkzaamheden zullen daar pas van start gaan nadat de Churchillstraat en Hoogstraat zijn afgewerkt.

Meer over Anzegemsesteenweg

Casino

Churchillstraat

Churchilstraat

Hoogstraat

Kerkstraat

Kruishoutem

Markt