Werkzaamheden in centrum Kruisem drie weken stil door bouwverlof Ronny De Coster

10 juli 2020

18u18 0 Kruishoutem Het wordt een paar weken rustig op de werf voor de heraanleg van de centrumstraten van Kruishoutem. De werklui zijn voor drie weken in bouwverlof. Handelszaken blijven bereikbaar.

De werkzaamheden liggen stil tot dinsdag 4 augustus. De Pastorijstraat zal dan worden opengesteld. Bij het heropstarten van centrum werkt de aannemer de Kerkstraat en de Markt af en begint hij met de aanleg van de riolering in de Churchillstraat.

Archeologen werken door

De archeologen nemen geen bouwverlof: zij blijven de komende weken doorwerken in de Hoogstraat. Tijdens het bouwverlof is het mogelijk om de auto te parkeren op een deel van de Markt, waar steenslag is aangebracht. Van daar zijn alle handelszaken te voet bereikbaar.