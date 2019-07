Werkgroep memorial Nicole Verheggen schenkt 4500 euro aan Sneukelwiel André Marlier

03 juli 2019

13u28

Bron: André Marlier 0

De werkgroep Fonds 13.04, geleid door Sylvie en Sylvain Lamont, organiseerde op 6 april de tweede editie van de Memorial Nicole Verheggen” Die lokte 286 fietsers en wandelaars. Onlangs werd opbrengst daarvan overhandigd in aanwezigheid van meter Jolien Verschueren. Vermeerderd met de 400 euro opbrengst van deelname aan de kerstmarkt en andere inkomsten van 2.400 euro, onder meer van de sponsortocht, was dit in totaal 4.500 euro die Rik Ottevaere van de vzw Sneukelwiel Wortegem-Petegem ontving. Een vzw die vanuit het gemeentelijk domein De Ghellinck fietstochten organiseert met mindervaliden en met dit geld tien tweedehands tandems gaat aankopen.