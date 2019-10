Wereldfront Zingem wil meerdere Repair Cafés per jaar in Kruisem Ronny De Coster

02 oktober 2019

17u15 1 Kruisem De vereniging Wereldfront Zingem heeft plannen om in Kruisem meerdere keren per jaar een Repair Café te organiseren en zoekt daarvoor medewerkers. Op dinsdag 8 oktober licht de organisatie toe wat de precieze plannen zijn.

In Repair Cafés helpen buurtgenoten elkaar bij het herstellen van kleding, elektrische apparaten, meubels, fietsen en computers. Zo verkleint de afvalberg. Wereldfront Zingem organiseerde eerder al twee Repair Cafés en plant een volgende op zaterdag 7 december van 9 tot 12.30 uur in de Mastbloem in Kruisem. Maar de organisatie wil meer Repair Cafés per jaar opzetten en zoekt daarom nog meer medewerkers.

Een Repair Café steunt volledig op vrijwilligers: zij die een hersteltalent hebben, maar ook het kernteam, mensen aan het onthaal en de catering. Wereldfront Zingem is op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van het Repair Café-team.

Op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur vindt daarover een infomoment plaats in het zaaltje van café De Vaderlander in Huise.