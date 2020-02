Wafelenbak en accordeonconcert van KWB Zingem brachten maar liefst 2.284 euro op voor De Bolster Ronny De Coster

10 februari 2020

13u52 0 Kruisem De KWB Zingem kon een cheque van maar liefst 2.284 euro overhandigen aan vzw De Bolster, die begeleid wonen organiseert in Zingem.

“In het kader van de Warmste Week hebben we met de KWB Zingem een wafelenbak en accordeonkerstconcert georganiseerd. Dat heeft dus 2.284 euro opgebracht”, vertelt Daniël Van Der Meersch trots. De cheque met het bedrag is afgegeven in het gemeentehuis van Kruisem aan de bewoners van vzw De Bolster. Als toemaatje legt de gemeente Kruisem per opgebracht 5 euro nog 1 euro bij.