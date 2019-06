Waar gaat een sterrenchef op restaurant? Wij vroegen Benoit Dewitte 8 adresjes Ronny De Coster

22 juni 2019

09u51 6 Oost-Vlaanderen Samen met zijn broer Bernard, die in de zaal staat, runt sterrenchef Benoit Dewitte in Ouwegem het bekende restaurant ‘Benoit & Bernard Dewitte’. Aan de eigen restaurantgevel prijkt al 8 jaar een Michelin-ster. Maar waar trekt Benoit naartoe als hij zelf de voeten onder de tafel wil schuiven?

Restaurant ’t Keukentje

“‘t Keukentje vind ik een ideale plek om op zondagavond gezellig te tafelen met ons gezin of met de familie. De keuken is traditioneel Frans en de kaart verandert ook nooit. Dat maakt dat je nooit verrassingen, maar wel altijd dezelfde kwaliteit krijgt. Piepkuiken met dragon is hier mijn favoriete gerechtje en ook de toast met burrata en tomaat is een aanrader: een heel simpel gerechtje, maar in ’t Keukentje zo smaakvol gebracht. Ik hou ook van het helemaal witte interieur van de zaak.”

Restaurant ’t Keukentje, Pontstraat 6 in Deurle

I Ragazzi

“Dit nieuwe Italiaanse restaurant is een aanwinst voor Sint-Martens-Latem. Zo’n zaak misten we nog in de streek. Hier presenteren ze in een heel tof interieur een zeer hoogstaande Italiaanse keuken. Ik heb er onlangs genoten van heerlijke gamba’s in tempura. Qua prijs zit I Ragazzi wel boven de middelmaat, maar wat ze te bieden hebben, steekt ook wel helemaal boven het gemiddelde uit.”

I Ragazzi, Dorp 12 in Sint-Martens-Latem

Markt 30

“Deze nieuwe wijnbar wordt uitgebaat door vrienden van ons die ook onze leverancier van Italiaanse topwijnen zijn. Ze serveren uiterst lekkere hapjes bij wijn die je per glas kan bestellen. Mijn favorieten hier zijn de heelijk gerookte zalm en piepkuiken. Het interieur is zeer tof en gezellig. Markt 30 is een tof etablissement vanwaar je ook nog eens zicht hebt op de mooie Markt van Oudenaarde.”

Markt 30, Markt 30 in Oudenaarde

Plein 25

Plein 25 lijkt de absolute aanrader van onze topchefs. Na Olly Ceulenaere vorige week, dringt ook Benoit Dewitte erop aan deze in zijn selectie op te nemen. “Dit is al meer dan 20 tal jaar mijn favoriet. Alles wordt hier vers bereid en zeer verfijnd gepresenteerd. Plein 25 beidt een een mooie keuze aan Belgische klassiekers. Proef daar eens de vol-au-vent of een duifje. Daar maken ze een topgerecht van. Anderzijds is Plein 25 ook mee met de nieuwste trends. De kaart is heel uitgebreid en elke dag staat er ook iets anders op het krijtbord. Zo is er altijd iets nieuws.”

Plein 25, Elsegemplein 25 in Elsegem

Hof ter Rode Poorte

“Dit is eigenlijk een decoratiewinkel en bloemenhandel, maar ook een bijzonder gezellig koffiehuis. En elke derde zondag van de maand en ook op vaderdag, Pasen en andere speciale gelegenheden bieden ze een uitgebreide ontbijtformule. Die is echt top qua verhouding prijs/kwaliteit. Ik doe dit niet alleen graag omwille van de vele lekkernijen die ik op mijn bord krijg, maar ook voor van de beleving: het is plezant om in dat gemoedelijke sfeertje van De Rode Poorte een heleboel bekende mensen uit je eigen streek te ontmoeten. Het is er ook heerlijk om in de tuin te zitten en daar een wafel of pannenkoek te bestellen.”

Hof ter Rode Poorte, Ropoortstraatje 1 in Kruishoutem

A Food Affair

“Uitbaters Laurent Locquet en Ellen Schaap zijn vrienden van ons. Laurent ken ik al héél lang, want we deden ooit samen stage bij Wout Bru. Laurent is een Vlaming die Oosters kookt en hij doet dat beter dan een authentieke Thai. Hij heeft veel naar Azië gereisd en dat heeft hem kennelijk zeer goed geïnspireerd. Je kan in A Food Affair alleen ’s avonds terecht. Wij gaan er heel vaak, omdat we telkens verbaasd staan van de smaken die Laurent en Ellen in ons bord leggen.”

A Food Affair, Hoogstraat 58 in Gent

Paard van Troje

“Voor mij is Paard van Troje met ruime voorsprong de allerbeste boekhandel voor kookboeken. Het is uniek hoezeer zij in het kooksegment gespecialiseerd zijn: alles voor chefs staat er netjes bij elkaar. En de allernieuwste boeken hebben ze hier steevast in huis. Het is ook aangenaam dat je je bezoek aan de boekenwinkel hier ook kan combineren met een lunch of een heerlijke bereide koffie. Paard van Troje is daardoor een heel charmante en gezellige plek.”

Paard van Troje, Kouter 113 in Gent

In de Kroon

Een pittoresk plekje waar we graag halt houden als we met de kinderen gaan fietsen, is het dorp van Mullem. Daar is het restaurant ‘In de Kroon’ een heerlijke stopplaats. Veel fietsers en wandelaars lassen daar hun pauze in. Het café-restaurant is geliefd, omdat het zo’n authentieke plek is. En ik ben vooral verlekkerd op de heel verzorgde salades. Meestal kies ik die met zalm en garnalen. Ook de wijn- en bierkaart loont de moeite. En zeker aangenaam: er is achteraan een leuke speeltuin voor de kinderen. Die van ons zijn 8 en 9 jaar oud en leven zich daar nog graag in uit.

In de Kroon, Mullemstraat 15 in Oudenaarde