Vzw Amon bouwt campus voor bijzondere jeugdzorg aan de Marolle in Kruisem Ronny De Coster

06 november 2019

16u59 1 Kruisem Langs de Deinsesteenweg in Kruisem bouwt de vzw Amon een nieuwe campus voor bijzondere jeugdzorg. Zeventien kinderen en jongeren zullen er terechtkunnen. Zaterdag vindt de symbolische eerstesteenlegging plaats. Het gebouw moet eind september volgend jaar instapklaar zijn.

Vzw Amon is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, erkend binnen de Integrale Jeugdhulp. Ze begeleiden kinderen, jongeren en hun gezinnen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. De organisatie beschikt over 6 campussen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Langs de Deinsesteenweg 189 in Kruisem (aan de Marolle) wordt een nieuwe infrastructuur gebouwd.

Ook vijf studio’s

“Binnen het gebouw komt een leefgroepwerking voor 12 kinderen/jongeren tussen 0 en 25 jaar. Daarnaast worden in het gebouw ook 5 studio’s, waar we jongeren vanaf 17 een intensief zelfstandigheidsprogramma zullen aanbieden. De campus zal dus in totaal 17 jongeren kunnen begeleiden. De bouw moet eind september 2020 af zijn”, zegt directeur Frank Maebe.

De plaats waar het ooit begon

Met deze bouw keert de campus Kruisem terug naar de plaats waar het 40 jaar allemaal startte, de Marolle in Kruisem”, bedenkt hij. “De oorspronkelijke campus kende er immers zijn start in een woning in de Passionistenstraat. Al gauw werd de woning te klein en verhuisden de instelling naar de Lozerstraat in Lozer, waar we vandaag nog altijd gevestigd zijn”, vertelt de directeur.

“Deze nieuwe infrastructuur, aangepast aan de hedendaagse noden voor jongeren, gezinnen en medewerkers, zal bijdragen tot een kwaliteitsvolle hulpverlening in Kruisem. Naast de nieuwbouw in Kruisem zijn in de nabije toekomst nog bouwplannen voorzien voor andere campussen van vzw Amon in Ronse en Ninove”, weet Maebe.