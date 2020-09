Vrije Basisschool Ouwegem heet voortaan Groeiweide: “Onze leerlingen worden hier al snuffelend groot” Ronny De Coster

01 september 2020

11u28 1 Ouwegem De leerlingen van de Vrije Basisschool van Ouwegem zijn het schooljaar gestart met een nieuwe naam en een nieuw logo. Groeiweide heet deze school voortaan.

“Groeiweide is geen naam die zomaar uit de lucht komt vallen”, zegt Jo Debaene, die de school sinds vorig schooljaar leidt. “We hebben vorig jaar met het schoolteam een brainstorm gedaan, waaruit vier namen zijn gekomen. Die hebben we voorgelegd aan de leerlingen en ouders. Maar liefst 95% koos voor de Groeiweide. Het is een verwijzing naar de speelweide naast de school. En de groeiende boom in het logo symboliseert onze leerlingen. Die worden hier al snuffelend groot, zo staat ook in de baseline”, vertelt de directrice.

Ouders blijven op parking

Het nieuwe logo is van de hand van tekenaar Steven Dhondt, onder meer bekend als illustrator van de boeken van jeugdschrijver Marc de Bel. De school had voor de inhuldiging van het nieuwe logo de ouders uitgenodigd. Die waren talrijk, maar coronaproof aanwezig. “De gemeente heeft de nieuwe aangelegde parking autovrij gemaakt, zodat de ouders van daar en dus buiten de campus van de school alles veilig konden volgen”, legt Jo Debaene uit.