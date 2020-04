Vrije Basisschool De Regenboog vangt kinderen van zorgpersoneel op: “Ook leerkrachten die vrijwillig hun vakantie opofferen, zijn helden” Ronny De Coster

10 april 2020

17u22 0 Kruisem “In mijn school zijn de hele week ook helden aan het werk”, zegt Jacques Dhondt, directeur van de Vrije Basisschool “De Regenboog” in Zingem. Kinderen wiens ouders in de zorgsector werken, brengen hun dagen spelend op school door.

“We zijn natuurlijk niet alleen: alle scholen verzekeren tijdens de paasvakantie opvang voor kinderen van wie de ouders in de zorg werken. Het publiek associeert onderwijsmensen vaak met ‘veel vakantie’, maar ik ben toch wel ontzettend trots, dat àl mijn leerkrachten zich vrijwillig hebben opgegeven om een deel van hun paasvakantie op te offeren en voor de opvang in te staan. Zij mogen ook wel eens de helden van de dag genoemd worden”, vindt de directeur. Er zijn maar vijf kinderen, maar voor hen voorziet de school wel twee begeleiders. “Omdat deze opvang uiteraard meer zorg en aandacht vraagt wegens de veiligheidsmaatregelen. Kinderen wassen op geregelde tijdstippen de handjes en de juffen zorgen er ook voor dat tafeltjes, deurklinken en andere zaken die vaak worden aangeraakt, meermaals ontsmet worden ”, legt Dhondt uit.

Niet te snel herstarten

Zelf blijft de schooldirecteur noodgedwongen weg van de school, omdat hij tot een risicogroep behoort. Maar hij heeft met zijn personeel wel al virtueel de koppen bijeen gestoken om te bekijken hoe de rest van het schooljaar eruit kan zien. “Ik verwacht niet, dat de scholen nog deze maand heropenen en zou dat ook geen goede zaak vinden. Ten vroegste in mei lijkt me dat zinvol. Alle juffen op onze school hebben intussen al bekeken, wat de essentiële leerstof is die de leerlingen op het einde van dit schooljaar nog zeker moeten mee krijgen om in september op verder te bouwen. Wat in de eerste maand van het nieuwe schooljaar toch zou herhaald worden, laten we nu vallen”, voorziet het Zingemse schoolhoofd.