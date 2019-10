Vriendin van hardrijder leert vriend zelf een lesje: verplicht naar filmpjes over verkeersslachtoffers kijken LDO

16 oktober 2019

16u10 2 Kruisem Een man uit Kruisem zal wel twee keer nadenken voor hij nog eens te hard op het gaspedaal duwt. Na een forse snelheidsovertreding verplichtte zijn vriendin, een verpleegster, hem naar educatieve filmpjes over de gevolgen van overdreven snelheid te kijken.

De bestuurder was op bezoek bij zijn ouders toen hij plots weg moest om een haagschaar bij een vriend te brengen. De man wilde zich haasten en reed 98 kilometer per uur waar hij 50 mocht. “Toen zijn vriendin, een verpleegster, dat hoorde heeft ze hem verplicht om naar filmpjes over de gevolgen van verkeersinbreuken te kijken”, verduidelijkt de advocaat van de man. “Zij heeft namelijk op haar werk al slachtoffers van verkeersongevallen moeten behandelen. Ze hebben ook een tijdje van auto gewisseld, zodat mijn cliënt met een iets tragere auto moest rijden.”

De politierechter doet er nog een boete van 480 euro en een rijverbod van vijftien dagen bovenop.