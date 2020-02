Vriendenkring van Gemeentelijke Basisschool ‘De Bosrank’ Zingem leverde meer dan 700 valentijnsontbijten aan huis Ronny De Coster

09 februari 2020

13u13 0 Kruisem Leden van de Vriendenkring van de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem hebben ter gelegenheid van Valentijn zondagochtend meer dan zevenhonderd ontbijten aan huis geleverd.

De valentijnsontbijtactie van De Bosrank vormt een jaarlijkse traditie. Ruim dertig medewerkers waren zondagochtend al vroeg uit de veren om de ontbijtdozen samen te stellen en af te leveren in Kruisem, Oudenaarde, Gavere en Eine. “Met meer dan zevenhonderd ontbijten breekt deze editie alle voorgaande records”, zegt Vanessa De Kerpel, voorzitter van de Vriendenkring van De Bosrank. “Het is fijn te ondervinden dat de respons nog elk jaar stijgt, vooral omdat dit initiatief de leerlingen van de school ten goede komt. Met de opbrengst van de valentijnsontbijtactie financiert onze vereniging onder meer de aankoop van schoolmateriaal en sinterklaascadeaus en organiseren we ook de communie- en lentefeestreceptie in de gemeenteschool”, verduidelijkt De Kerpel.