Vriendenkring van Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” Zingem brengt valentijnsontbijt aan huis Ronny De Coster

18 januari 2020

14u28 0 Kruisem De Vriendenkring van de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem brengt op zondag 9 februari naar aanleiding van Valentijnsdag ontbijt aan huis.

Een ontbijt voor volwassenen kost 8 euro en bestaat uit onder meer drie ovenverse koffiekoeken, boter, zoet en hartig beleg, yoghurt, een toepasselijk snoeperijtje en vruchtensap. Er is ook een luxe-valentijnsontbijtpakket (25 euro). Daarin zit naast twee ontbijten ook een fles bubbels en een verrassing. Het kinderpakket, dat 5 euro kost, bevat onder meer twee koffiekoeken, pudding, ontbijtgranen, een ontbijtdrankje en een verrassing. Wie de valentijnsaanbieding van De Bosrank niet wil missen, moet ten laatste op vrijdag 31 januari bestellen. De ontbijten worden op 9 februari tussen 8 en 8.45 uur aan huis geleverd in Zingem, Ouwegem, Huise, Asper, Heurne, Mullem, Eine en Nederzwalm. Afhalen op school kan tussen 7.30 en 9 uur. De actie is een organisatie van de Vriendenkring De Bosrank , die verschillende projecten in de gemeenteschool financiert. Meer info is te verkrijgen op het telefoonnummer 09/384.24.76 en via het mailadres info@gbz-de-bosrank.be.