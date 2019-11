Vrachtwagensluis moet zwaar doorgaand verkeer uit centrum van Kruishoutem houden Ronny De Coster

28 november 2019

14u27 4 Kruisem Langs de Olsensesteenweg en de Oudenaardsesteenweg in Kruisem staat sinds enkele dagen een “vrachtwagensluis”. Dat is een camerasysteem dat zwaar vervoer betrapt en de nummerplaten van de betrokken wagens leest en doorgeeft aan de politie.

De politiezone Vlaamse Ardennen heeft de installatie voor drie maanden gehuurd bij G4S Safety Solutions. De camera’s hebben al een maand langs de Stationsstraat in Kluisbergen en de Nestor De Tièrestraat in Eine gestaan en blijven nu een maand in Kruisem. Een camera ter hoogte van de Huttegemstraat, niet ver van de autosnelweg, en een nabij het kruispunt met de Anzegemsesteenweg noteren automatisch de nummerplaten. Het systeem beschouwt een vrachtwagen die met een korte tussentijd langs de twee camera’s passeert als doorgaand zwaar verkeer. Dat levert de chauffeur een boete van 58 euro op.