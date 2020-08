Voorzitter Nokere Koerse wil Vlaamse uitleendienst met veiligheidsmateriaal voor wielerwedstrijden: “Stootkussens, aangepaste nadars en vangnetten kunnen drama’s voorkomen” Ronny De Coster

19 augustus 2020

19u30 0 Kruisem Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) moet organisatoren van wielerwedstrijden ook bordjes, reflectoren, stootkussens, vangnetten, aangepaste en versterkte nadars voor de aankomstzone moeten ter beschikking stellen om wielerparcoursen veiliger te maken. Dat zegt Robrecht Bothuyne, voorzitter van de wielerklassieker Danilith Nokere Koerse, schepen voor sport en openbare werken in Kruisem en Vlaams volksvertegenwoordiger.

De valpartijen van Fabio Jakobsen in Polen en van Remco Evenepoel in Lombarbije leverden ijzingwekkende beelden op. “De wielersport heeft een lange traditie van valpartijen, zware kwetsuren en zelfs dodelijke slachtoffers. En al te vaak zijn die zware gevolgen eigenlijk vermijdbaar”, gelooft de Kruisemse koersorganisator en politicus.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Een veilige wielersport is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk ligt die ook voor de deel bij de renners zelf. Mocht Max Walscheid, nadat hij de spurt voor Cees Bol aantrok, zich niet onverhoeds in het midden van het peloton hebben laten terugzakken, dan zou Mathieu Van der Poel in Danilith Nokere Koerse 2019 nooit ten val zijn gekomen”, geeft Bothuyne als voorbeeld.

Maar ook organisatoren komen in het vizier. “Met de organisatie van Danilith Nokere Koerse kiezen wij bewust niet altijd voor de meest smalle en bochtige wegen van de regio; het zijn vooral de renners die het spektakel verzorgen. Nog een extra gevaarlijke bocht of smalle kasseiweg erbij is vaak ‘une fausse bonne idée”, weet Bothuyne. Hij geeft aan dat ook lokale besturen en wegbeheerders de veiligheid van de koers kunnen beïnvloeden. “Eerst en vooral bij de inrichting van wegen, zeker als die traditioneel onderdeel zijn van wielerwedstrijden, kunnen koers-vriendelijke keuzes gemaakt worden door bijvoorbeeld verplaatsbare bloembakken te kiezen boven vaste verkeersdrempels.

Sport Vlaanderen heeft een uitstekende uitleendienst voor petanquesets, trampolines, sportrolstoelen, judomatten en nog veel meer. Maar voor de wielersport is er niets. Robrecht Bothuyne, organisator van wielerklassieker Danilith Nokere Koerse

Maar volgens de Kruisemse politicus kan ook de Vlaamse overheid veel doen. “De schaarse organisatoren die overblijven, verdienen steun. Sport Vlaanderen heeft een uitstekende uitleendienst. En hoewel je er petanquesets, trampolines, sportrolstoelen, judomatten en nog veel meer kan uitlenen, is er niks voorzien voor de wielersport. Niks”, klaagt Bothuyne aan.

Hij roept Vlaams minister van Sport Ben Weyts op vanaf volgend jaar ook bordjes, reflectoren, stootkussens, vangnetten en aangepaste en versterkte nadars voor de aankomstzones ter beschikking te stellen van wielerorganisatoren, klein en groot. “Zij moeten kunnen beschikken over veilig en aangepast materiaal om met een gerust gemoed en zo veilig mogelijk een peloton de weg op te kunnen sturen. Samenwerking met de provinciale uitleendiensten kan ervoor zorgen dat in elke provincie de veiligheid van elke koers verzekerd kan worden”, besluit Bothuyne.