Voormalige kippenslachterij wordt luxueus boetiekhotel in hartje Nokere Ronny De Coster

10 oktober 2019

17u01 0 Kruisem Hoe je een oude kippenslachterij ombouwt tot een luxueus boetiekhotel, is te zien in hartje Nokere. Daar zwaait Petra Swyngedouw dit weekend de potten open van Herberg De Vrijboom, een opmerkelijke accommodatie met vier gastenkamers, wellness, een authentiek cafeetje en een feestzaal. “En dat zonder één buitenmuur uit te breken, maar met authenticiteit als rode draad”, zegt ze trots.

Petra Swyngedouw uit Wortegem-Petegem kocht de voormalige kippenslachterij in hartje Nokere al ruim tien jaar gelden aan en verhuurde ze onder meer aan een antiquair. Die zaak verdween, maar tal van antieke spullen bleven achter. Veel stukken zijn nu geïntegreerd in het interieur van het bijzonder fraai ingerichte boetiekhotel Herberg De Vrijboom.

De naam Vrijboom verwijst naar de linde die op het dorpsplein van Nokere staat. “Dat was vroeger een ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp”, legt Petra uit.

Anderhalf jaar verbouwd

“In ons hoofd zijn we hier drie jaar gelden mee begonnen, maar de eigenlijke werkzaamheden hebben anderhalf jaar geduurd. Het hele pand is gerenoveerd, maar heeft zijn authenticiteit behouden. Geen enkele buitenmuur is hier weggehaald”, toont Petra. “Ik wou er ook helemaal de ziel van Nokere instoppen. Daarom prijken aan de muren portretten van bekende Nokerse figuren en hebben we ook de kamers naar mensen van hier genoemd”, vertelt Petra.

Meerwaardezoekers

In het pand heeft ze een boetiekhotel ondergebracht met vier luxueus ingerichte gastenkamers. De verblijfsaccommodatie, die gekeurd is als een viersterren-b&b, is ook voorzien van wellness met onder meer een sauna en jacuzzi. Jessica Gevaert neemt de uitbating ervan op zich.

Vooraan bevindt zich een cafeetje dat helemaal de sfeer ademt van de beginjaren van vorige eeuw. Dat wordt evenwel geen dorpskroeg: de herberg wordt verhuurd voor onder meer recepties. Daarachter is een industrieel uitgeruste keuken gebouwd met aanpalend een feestzaal en seminarieruimte.

“We denken dat we met deze accommodatie vooral bedrijven en verenigingen zullen aanspreken. Firma’s die klanten of medewerkers en verblijf willen aanbieden dat toch iets meer geeft dan een gewone hotelkamer of b&b zullen hier ongetwijfeld hun gading vinden. Verder zijn er in deze regio tal van evenementen als de Military, wielerwedstrijden waaronder Nokere Koerse, die een publiek van meerwaardezoekers naar hier brengen waarvoor wij iets kunnen betekenen”, gelooft Petra.

Open weekend

Al is het ook voor particulieren mogelijk om in de Vrijboom een kamer te huren. De prijzen beginnen bij 165 euro voor kamer met ontbijt voor twee.

Zaterdag en zondag, telkens van 11 tot 17 uur, zwaait De Vrijboom de poorten open voor het grote publiek. “Het eerste drankje bieden wij aan, daarna drinken de gasten voor een goed doel, de Vlaamse Parkinson Liga”, legt Petra Swyngedouw uit.

Meer info staat op de website www.herbergdevrijboom.be