Voetbalschool Atletico organiseert voetbalstage bij KSK Zingem: “Jongens en meisjes snakken ernaar om weer te kunnen voetballen” Ronny De Coster

27 mei 2020

Op de terreinen van KSK Zingem organiseert Voetbalschool Atletico tijdens de zomervakantie een voetbalstage "Jonge kerels en meisjes snakken er in deze uitloper van de coronacrisis naar om weer te kunnen voetballen. Het zal een verademing zijn na de lock-down", bedenkt Eddy Van Oost, manager van de voetbalschool.

De voetbalstage vindt plaats tijdens de eerste week van de grote vakantie. “Ze is ook bedoeld als op techniek gebaseerde bagage om na de zomervakantie een nieuw en hopelijk opnieuw normaal nieuw voetbalseizoen aan te vatten”, zegt Eddy Van Oost. Het is het tweede jaar dat Voetbalschool Atletico bij voetbalclub KSK Zingem te gast is. “We zijn blijf dat we van de club faciliteiten krijgen, omdat de visie van hun “Jeugdacademie” voor een groot deel parallel loopt met hoe wij een goede jeugdopleiding zien. Dat is een doorgedreven individuele vorming, gekoppeld aan snel en slim samenspel”, legt de Atletico-manager uit. Iedereen welkom

Hij benadrukt dat de stage niet exclusief is voor spelers van KSK Zingem. “Veel spelers van de club schreven in, maar ook andere voetballers zijn welkom. Wij zijn open en onafhankelijk”, klinkt het. De voetbalstage in Zingem vindt plaats tijdens de eerste volledige vakantieweek van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Inschrijven doe je best snel op www.atletico.be/inschrijven.