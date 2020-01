Voetballer rijdt tegen elektriciteitspaal na etentje met ploeg: 23 dagen rijverbod LDO

14u58 1 Kruisem Een 26-jarige voetballer zal zich het nieuwjaarsetentje van zijn ploeg in Kruisem nog lang herinneren. Op de terugweg belandde hij met zijn auto samen met een ploeggenoot tegen een elektriciteitspaal. Hij had 2,07 promille alcohol in het bloed, dat is zo’n 10 glazen.

Omdat het in januari 2019 te koud was om te trainen, besloot de trainer een nieuwjaarsetentje in te lassen. Op de terugweg liep het mis voor de 26-jarige speler. Hij wilde nog een ploeggenoot thuis afzetten en ging in een flauwe bocht met zijn wagen van de weg. Hij kwam tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. “We waren aan het praten en lachen en daardoor heb ik niet goed opgelet”, zegt de bestuurder over de oorzaak van het ongeval. Hij vroeg aan de politierechter een werkstraf, maar kreeg een boete van duizend euro en een rijverbod van 23 dagen.