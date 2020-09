Voetbalclub Sparta Bassie trapt nieuw seizoen af in nieuw clublokaal “Café Paradijs” in Zingem Ronny De Coster

06 september 2020

10u51 1 Zingem/Asper In het café Paradijs bij Rik “Bassie” Vandenhove en Valerie Snoeck aan het Kerkplein in Zingem is de voetbalploeg Sparta Bassie voorgesteld. De ploeg is nieuw in Zingem, maar wel al tien jaar actief: tot vorig seizoen was haar lokaal in Asper.

Bert Devriese heeft de voetbalclub tien jaar geleden opgericht en is er nog altijd de voorzitter van. “Rik en Valerie stonden er meteen voor open om onze ploeg elke zondagmiddag te ontvangen. Met Sparta Bassie treden we aan in het verbond Vlvb Oost & West Vlaanderen. De thuiswedstrijden spelen we op de terreinen aan de Vlienderweg in Asper. Wie ons aan het werk wil zien, moet wel vroeg uit de veren, want de meeste wedstrijden worden om 9.30 uur afgetrapt”, vertelt Bert.

In het bestuur wordt hij bijgestaan door Stijn Schaubroeck, Pieter-Jan dhondt, Michiel Derycke, Nigel Vandriessche en Frederic Sodeyez, die ook coach van Sparta Bassie. “Onze spelerskern bestaat uit ongeveer een 18-tal spelers maar versterking is zeker nog welkom”, besluit de voorzitter van de nieuwe Zingemse sportclub.