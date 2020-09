Vier tieners en twee gezinnen in Kruisem positief getest op Covid-19: “Geen reden tot paniek” Ronny De Coster

11 september 2020

08u43 15 Kruisem De gemeente Kruisem heeft donderdag voor het eerst de alarmdrempel overschreden qua coronabesmetingen. Vier schoolgaande tieners in twee gezinnen liepen een besmetting op. De crisiscel volgt dit op de voet op en is van oordeel dat er geen reden tot paniek is.

In de Kruisemse scholen zijn al verschillende zieke kinderen getest maar allemaal negatief. De crisiscel staat voortdurend in contact met de directies van de onderwijsinstellingen.

Omliggende gemeenten

“De kans is groot dat we de komende dagen de alarmdrempel verder overschrijden maar dat wil niet zeggen dat we slecht bezig zijn. In omliggende gemeenten merken we eenzelfde evolutie”, weet de cirisiscel. Ze spoort aan om voorzitchtig te blijven. “Gebruik je gezond verstand. Met respect voor elkaar houden we elkaar gezond. Heb je symptomen zoals koorts, verkoudheid met keelpijn, ga naar de huisarts. Beslist deze dat je moet worden getest, dan blijf je thuis en volg je de richtlijnen van de arts”, beveelt de crisiscel aan.

