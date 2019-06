Vier dagen feest op De Biest in Nokere Ronny De Coster

05 juni 2019

16u23 0 Kruisem Feestcomité De Biest organiseert komend weekend in en rond een tent langs de Waregemsesteenweg in Nokere de Biestfeesten. Op het programma van de vierdaagse staan onder meer een afterworkparty, een vinkenzetting, een fietstocht en optredens.

Het vierdaagse evenement De Biestfeesten beginnen met een wandeltocht op vrijdag 7 juni. Deelnemers starten tussen 8 en 15 uur en leggen 6, 12 of 18 kilometer af.

Om 17.30 uur vindt Café d’été plaats, een afterworkparty.

De vinkeniers zijn zaterdag al vroeg op pad. Om 9 uur houden ze een vinkenzetting. Voor de kinderen is er in de namiddag een kinderspeeldorp. Om 15 uur kunnen ze ook deelnemen aan de kiesrun, een hindernissenparcours per leeftijdscategorie.

Zondag steekt het feestcomité de barbecue aan en zorgt de coverband Tom De Bie & De Imkers vanaf 14 uur voor de muziek.

Kinderkankerfonds

Pinkstermaandag staat in het teken van het goede doel: wielertoeristen starten om 8 uur voor een 60 kilometer lange fietstocht ten voordele van het Kinderkankerfonds. Deelnemers aan de gezinsfietstocht voor hetzelfde goede doel starten tussen 13 en 15 uur en krijgen 20 kilometer voor de wielen. Mister Boullart brengt in de namiddag een buikspreekshow en daarna is het podium voor zangeres Kate Lane.