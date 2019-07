VIDEO. Zomerse avondmarkt doet Nieuw Plein in Kruishoutem vollopen Ronny De Coster

01 juli 2019

22u00 0 Kruisem De 44ste editie van de jaarlijkse avondmarkt in Kruishoutem heeft een pak volk op de been gebracht. Het Nieuw Plein liep maandagavond aardig vol.

Voor de loopwedstrijden kregen we wel af te rekenen met gelijkaardige evenementen in Gavere en Deinze, maar toch kregen we veel joggers aan de start. Onze avondmarkt is intussen ook een vaste waarde en een zomerse avond schept ook de uitgelezen omstandigheden”, bedacht Carl Dedeken van de middenstandsvereniging Unizo Kruisem, die samen met het gemeentebestuur van Kruisem de markt organiseerde.