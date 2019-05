Video. Verbouwing Vrije Basisschool en sporthal Huise duurt 2 jaar en kost ruim 6 miljoen euro Ronny De Coster

30 mei 2019

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Aan de Kloosterstraat in Huise start volgende week de grondige verbouwing van de Vrije Basisschool en de bouw van een nieuwe sporthal. De werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren en ruim 6 miljoen euro kosten. “Aan dit project gaat meer dan tien jaar voorbereiding vooraf”, vertelt schoolhoofd Mia Van Steenkiste.

De Vrije Basisschool van Huise telt 230 leerlingen. “Ons leerlingenaantal blijft al jaren stabiel, maar de gebouwen waarin onze kinderen les volgen, voldoen niet meer aan de hedendaagse normen”, vertelt Vansteenkiste.

Dat was al zo toen ze dertien jaar gelden aan hoofd kwam van de school in Huise. “Het dossier is pas in een stroomversnelling gekomen, nadat we aan de straatkant de verlaten gebouwen van het rusthuis hadden aangekocht om ook daar klassen te bouwen. Als je bijkomende schoolruimte creëert , krijgt je sneller subsidies, zo bleek.”

In het oude rusthuis komen drie ruime kleuterklassen. Ook het secretariaat en het kantoor van de directeur komen in de vleugel aan de straatkant, die dankzij een glazen uitbouw extra licht en ruimte krijgt. Op de eerste verdieping zijn nog eens zes nieuwe klassen voorzien. De bestaande refter van de school wordt helemaal gerenoveerd en zal ook als cafetaria voor de sporthal gebruikt worden. Daarachter komt de nieuwe sporthal.

Twee jaar creatief zijn

De Aalterse aannemer Vandenbussche start volgende maandag met de werkzaamheden en zal ongeveer twee jaar bezig zijn. “Het plan is, dat we in september 2021 de helemaal vernieuwde school kunnen in gebruik nemen. Tot dan zullen we creatief zijn om ervoor te zorgen, dat onze kinderen in alle veiligheid en rust de lessen kunnen volgen”, zegt Mia Vansteenkiste.

In de eerste week van de juli begint de school met het verhuizen van materiaal, zodat de aannemer in de vakantie enkele panden kan slopen.

Gemeente betaalt mee

Aan het bouwproject hangt een stevig prijskaartje: de verbouwing van de school en de bouw van de sporthal zullen samen 6.118.093 euro kosten. Dat budget wordt bijeengebracht door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion), de gemeente Kruisem, een spaarpotje van de Vrije Basisschool zelf en diverse steungevers. Voor het resterende deel zal de VZW Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem een lening aangaan.

Kosten delen met gemeente

De gemeente Kruisem betaalt aan de school 1.600.000 euro om de sporthal buiten de schooluren 50 jaar te mogen gebruiken. De gemeente verleent ook een lening van 600.000 euro met een looptijd van 20 jaar. “En de energiekosten zullen we delen: 30% voor de school 70% voor de gemeente”, zegt onderwijsschepen Kathleen Hutsebaut (CD&V). “Ik denk dat we hiermee een goede zaak doen, want dit zal ons veel minder geld kosten dan wanneer we zelf een sporthal zouden bouwen”, vergelijkt Hutsebaut.