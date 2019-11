Vernieuwing wegdek Deinsesteenweg in Kruisem zal twee weken duren Ronny De Coster

04 november 2019

09u04 0 Kruisem De Deinsesteenweg in Kruisem werkt vanaf vandaag aan de Deinsesteenweg (N494) in Kruisem. Een aannemer herstelt op verschillende plaatsen het asfalt. De werkzaamheden zullen twee weken duren. Het verkeer richting Kruisem moet omrijden.

De aannemer herstelt beschadigd asfalt op de Deinsesteenweg tussen de Bunderstraat en de Kasteelstraat over een afstand van 2,3 km. Daarrbij wordt het asfalt op verschillende plaatsen afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt of gietasfalt. Tegelijk wordt de verkeersdrempel aan de Tramstatie heraangelegd. De aannemer werkt per weghelft.

Omleidingen

De fietsers rijden om in beide richtingen via de Nazarethsedorpweg en de Simaeyzestraat. Het verkeer op de Deinsesteenweg (N494) richting Deinze kan langs de werfzone. Wie vanuit Kruisem rijdt, moet via de Passionistenstraat en Kasteelstraat. Ook de bussen van De Lijn van en naar Deinze volgen de omleiding Passionistenstraat en Kasteelstraat. Er worden twee bushaltes afgeschaft die gelegen zijn in de werfzone. De alternatieve haltes zijn haltes Markt en Duifhuisstraat.

Openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer volgt een omleiding. Alle info daarover is te vinden aan de bushaltes zelf of aan op de website www.delijn.be