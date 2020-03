Verlossend nieuws voor basisschool de Keimolen: Leerkracht die in quarantaine zat is niet met coronavirus besmet Ronny De Coster

05 maart 2020

16u33 2 Kruisem Grote opluchting in de kleuter- en basisschool De Keimolen in Kruishoutem: de leerkracht die er sinds maandag in quarantaine was geplaatst, is niet besmet met het gevreesde coronavirus. “We kunnen weer normaal functioneren”, reageert directrice Vanessa Truyen, na enkele helse dagen van spanning.

Een leerkracht die uit skivakantie was teruggekeerd, was maandag door de directrice naar huis gestuurd, omdat hij een zware hoest had en koortsig was. Uit vrees voor een coronabesmetting is de leerkracht thuis in quarantaine geplaatst en werd meteen een staal afgenomen. Pas donderdagnamiddag kwam voor de school het verlossende telefoontje: de test is negatief. De betrokken leerkracht, die maandag nog een halve dag voor de klas had gestaan, is dus niet met het virus besmet.

Vanessa Truyen, directrice van de school, reageert opgelucht. “Het waren helse dagen met heel veel bange uren wachten en slapeloze nachten. “We kunnen weer normaal functioneren. Ik bedank iedereen voor alle lieve steunberichten en voor het eindeloze vertrouwen”, besluit ze.