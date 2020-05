Verdeling van mondmaskers volop op gang in Kruisem: “Dankzij grote inzet van vrijwilligers is zaterdag iedereen bediend” Ronny De Coster

27 mei 2020

15u17 1 Kruisem Alle inwoners van Kruisem krijgen te laatste zaterdag een gratis mondmasker in de bus. “De samenstelling van de pakketen is volop bezig en een groot deel is zelfs al aan huis gebracht. De inzet van de vrijwilligers is echt formidabel groot”, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V).

Eind april plaatste Kruisem samen met Oudenaarde, Kluisbergen en Wortegem-Petegem via de veiligheidscel van de politiezone een bestelling van 63.000 herbruikbare mondmaskers bij organisatie Think Pink. 80 procent van de opbrengst van de verkoop gaat daardoor naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. Ieder lid van het gezin zal een mondmasker krijgen, dus ook kinderen. Vanaf 12 jaar is er onderscheid in maskers voor vrouwen of mannen. Per masker wordt ook een filter meegeleverd.

Formidabele inzet

“Op de levering hebben we langer moeten wachten dan voorzien, maar het klaarmaken van de pakketten en het aan huis leveren ervan verlopen heel vlot”, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V). “Dat ligt niet alleen aan de grondige organisatorische voorbereiding die ons personeel had gedaan, maar ook aan de formidabele inzet van heel veel vrijwilligers. Via het platform Kruisem Helpt beschikken we in onze gemeente over een groot aantal mensen die tijdens deze coronacrisis op tal van terreinen vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Ze doen fantastisch werk. Ik ben ze heel dankbaar”, zegt de burgemeester.