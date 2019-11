Vanaf dinsdag opnames voor tv-serie Red Light op en rond kasteeldomein Della Faille in Lozer Ronny De Coster

18 november 2019

23u33 0 Kruisem Op en rond het het kasteeldomein Della Faille in Lozer vinden vanaf dinsdag 19 november opnames plaats voor de nieuwe tv-serie “Red Light”. Die zal te zien zijn op vtm.

Carice van Houten en Halina Reijn, twee van Nederlands grootste actrices, hebben samen de fictiereeks bedacht. Naast hen speelt ook Maaike Neuville een hoofdrol. Ook Koen De Bouw, Geert Van Rampelberg, Joren Seldeslachts deelbit, Ruth Becquart, Sofie Decleir, Jeroen Perceval, Anne-Laure Vandeputte, Jonas Vermeulen, Herwig Ilegems en Peter Gorissen maken deel uit van de cast.

De opnames in Lozer vinden plaats van 19 en 26 november, telkens van dinsdag tot en met vrijdag. De filmploegen starten kort na de middag tot ten laatste 3 uur in de nacht en bevinden zich voornamelijk op het privédomein van het Kasteel Della Faille.

Weg afgesloten

Uitzonderlijk op dinsdag 19 november tussen 17.30 en 3 uur en op vrijdag 29 november van 14 tot 23 uur zal de openbare weg worden ingenomen om een actiescène in te blikken. Daardoor zullen de Appelhoekstraat en Akkerstraat parkeer- en verkeersvrij gemaakt worden.

Doordat de acteurs vuurwapens en knalpatronen gebruiken, zullen er geregeld luide knallen te horen zijn.Red Light is een Nederlands-Vlaamse coproductie van het Belgische Eyeworks en het Nederlandse WBITVP. De opnames vinden voor driekwart in Vlaanderen plaats. Bij ons zal de reeks bij vtm te zien zijn, bij de noorderburen zendt BNNVARA ze uit. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.