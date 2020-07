Urenlang onderzoek in villa in Kruisem na vondst van levenloos lichaam Frank Eeckhout en Ronny De Coster

18 juli 2020

22u20 170 Kruisem Een afstappingsteam van het parket Oost-Vlaanderen en het gerechtelijk labo hebben zaterdag urenlang onderzoeksdaden verricht in een villa aan ‘t Peerdeken, het het kruispunt van de Ouwegemsesteenweg met de N60 in Kruisem. Het onderzoek werd kort voor 22 uur afgerond waarna een begrafenisondernemer één lichaam uit de woning haalde.

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. Omstreeks 16 uur arriveerde een politiepatrouille van politiezone Vlaamse Ardennen aan de woning. Zij troffen er één lichaam aan. Omdat het om een verdacht overlijden ging, werd het parket op de hoogte gebracht. Een team van het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de crime scene te onderzoeken. Dat duurde tot even voor 22 uur. Gezien de zwaarwichtigheid en de emotioneel beladenheid van de feiten, wenst het parket nog niet te communiceren.