Uit vrees voor corona: elke renner tekent met eigen balpen het startblad op Nokere Koerse Ronny De Coster

05 maart 2020

21u03 14 Kruisem Opmerkelijk gevolg van de coronacrisis: de organisatie van Nokere Koerse in Kruisem moet… een driehonderdtal balpennen aanschaffen. “Elke renner die op woensdag 18 maart verschijnt aan de start, moet het startblad tekenen met een eigen balpen. Er mogen geen stylo’s worden doorgegeven. Het is geen grap, maar een richtlijn van de UCI”, zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne.

“Mijn telefoon staat niet stil en iedereen vraagt zich nu af of Nokere Koerse dit jaar wel zal kunnen plaatsvinden”, zegt Bothuyne. “Zoals de zaken er nu voorstaan, kan ons evenement nu alvast doorgaan. Maar het zijn spannende tijden, omdat we afhankelijk zijn van beslissingen van andere instanties”, bedenkt Bothuyne.

300 balpennen kopen

Maar dit is géén grap: als de renners op 18 maart het koersblad tekenen, mag daarbij geen balpen worden doorgegeven. “Wij gaan dus een driehonderdtal stylo’s moeten kopen”, zegt Bothuyne. “Als het dat maar is”, bedenkt koersdirecteur Ronny De Sloooere. “We zitten nu toch wel in een heel uitzonderlijke situatie. Onze vrees is natuurlijk, dat de renners niét zouden mogen starten. We hebben Nokere Koerse nog maar één keer moeten afgelasten. Dat was zeven jaar geleden, toen de sneeuw pakken dik lag. Toen hebben we we de neven- en VIP-activiteiten kunnen laten doorgaan. Mocht er nu een afgelasting komen, dan wordt dat een heel ander verhaal. Maar daar willen we nu net aan denken. Laat ons hopen dat het blijft bij de aankoop van die 300 balpennen”, knipoogt Des Sloovere.