Uit eten • Vinto Kruishoutem Ronny De Coster

10 september 2019

15u11 0 Kruisem Het bekende Kruisemse restaurant Vinto sloeg een maand geleden een nieuwe weg in. Sinds het vertrek van zijn vennoot en keukenchef runt Pieter Fraeyman de zaak met een jonge keukenbrigade. “Een duurzame neobistro met spannende gerechten en focus op elegantie”, prijst Vinto 2.0 zichzelf aan.

Een ‘Ginderella’ (€ 14), dat is een gin-tonic “op basis van Gents onkruid” zo prikkelt de sommelier onze nieuwsgierigheid terwijl we de aperitiefkaart doornemen.

Mijn tafelgenote met een voorliefde voor bittere aperitieven, krijgt een campari-tonic (€ 12) aanbevolen. Over de superieure Spaanse ham Cecina di Buey - Rubia Gallega ‘Extra Curada’ (€ 14) zijn we het eens: een topproduct als startersbordje. De pesto van vergeten kruiden van de Kruisemse kruidenkwekerij Claus bij de krokantjes had volgens mijn tafelgenote wat meer pit mogen hebben.

De rundscarpaccio ‘Rubia Gallega dry aged’ (€ 20) als voorgerecht is van superieure kwaliteit. ’t Is fijn dat de parmezaan aan tafel aan het bord wordt toegevoegd, maar jammer dat het vlees niet wat frisser is opgediend. Ook het bord pieterman-vissoep (€ 21) wordt pas aan tafel helemaal ‘afgewerkt’. Die is wél helemaal op temperatuur én bijzonder smaakvol. Wat een leuk kannetje waarmee ik zelf soep mag bijschenken.

De patron was in 2018 nog sommelier van het jaar. Met de wijnkeuze mag hij ons daarom zelf verrassen. Uit de twintig wijnen die je hier per glas kan krijgen, stelt Fraeyman de witte Portugese Alves de Sousa Branco de Gaivosa voor (€ 6,5). Een frisse topper. Een Guilemot Michel Quintaine’ Viré-Clessé 2017 uit de Bourgogne (€ 14) zal hij straks serveren bij het hoofdgerecht: kabeljauwhaas met mousseline (€ 26) in mijn bord, gebakken zeetong (€ 30) in dat aan de andere kant van de tafel. Wat je gerecht vergezelt, kies (en betaal) je extra. “Anders ligt er alleen maar een vis op je bord”, gniffelt de vriendelijke zaalverantwoordelijke. Als sidedishes (€3) bestellen we aardappelmousseline en tomatensalade. De patatjes vinden we wat kruiding missen, terwijl de tomaatjes wel op en top op smaak zijn.

Het idee van duurzaamheid en werken met lokale producten trekt de chef door tot bij de koffie. Die komt van de artisanale koffiebranderij Café Gusta uit Oudenaarde en is vergezeld van een stukje Oudenaardse Adriaen Brouwertaart.

We nemen geen dessert, maar zullen bij de afrekening toch 179,50 euro achterlaten. Dat is uiteindelijk best wel aan de dure kant.

Vinto Wine & Food

Hoogstraat 7

9770 Kruisem

www.vin-to.be

11.30 tot 14 uur

18.30 tot 21.30 uur

Gesloten op woensdag, zaterdagmiddag en zondag

Onze score

Eten: 7,5

Bediening: 8,5

Comfort: 9