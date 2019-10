Twee weken herstellingswerken aan Deinsesteenweg in Kruisem Frank Eeckhout

24 oktober 2019

13u06 0 Kruisem Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 4 november met herstellingswerken aan de Deinsesteenweg (N494) in Kruisen. De werken gaan twee weken duren.

De aannemer herstelt er op verschillende plaatsen tussen de Bunderstraat en de Kasteelstraat het asfalt om het rijcomfort te verbeteren. Tegelijk wordt de verkeersdrempel aan de Tramstatie heraangelegd. De aannemer werkt per weghelft. De fietsers rijden om in beide richtingen via de Nazarethsedorpweg en de Simaeyzestraat. Het verkeer op de Deinsesteenweg richting Deinze rijdt langs de werfzone. Het verkeer richting Kruisem rijdt om via de Passionistenstraat en Kasteelstraat. Ook het openbaar vervoer volgt een omleiding. Meer info over deze werken is te vinden op www.wegenenverkeer.be/kruisem.