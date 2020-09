Twee Repair Cafés in ‘t verschiet in Kruisem: misschien is je kapotte computer toch nog te herstellen? Ronny De Coster

23 september 2020

18u10 2 Kruisem Wie kapotte spullen heeft, hoeft ze misschien nog niet meteen in de vuilnisbak te kieperen of ermee naar het containerpark te rennen: in Kruisem zitten er twee zogenaamde Repair Cafés aan te komen.

In een Repair Café helpen buurtgenoten elkaar bij het herstellen van onder meer kleding, elektrische apparaten, meubels, fietsen en computers. Gereedschap en materiaal zijn aanwezig. Als deelnemer neem je je kapotte spullen mee en ga je aan de slag met (vrijwillige) elektriciens, naaisters en timmerlieden.

In Kruisem vinden binnenkort twee Repair Cafés plaats. De eerste is op zaterdag 10 oktober in de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank aan het Kerkplein in Zingem. Op 19 december is De Mastbloem aan de Waregemsesteenweg in Kruishoutem de plaats van afspraak. Beide Repair Cafés zijn van 13 tot 16 uur.