Twee lichtgewonden bij verkeersongeval op Nederzwalmsesteenweg in Zingem Ronny De Coster

22 september 2020

16u23 16 Kruisem Als gevolg van een verkeersongeval moet het verkeer op de Nederlandsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Speelstraat in Zingem over één rijstrook. Er vielen twee lichtgewonden.

Het ongeval is gebeurd rond halfvier deze namiddag. Een bestuurster zag niet of te laat dat een voorligger aan het remmen was en kon de auto niet meer ontwijken. Bij de klap raakten twee mensen licht gewond. Ze zijn door de Snoeck-Ambulance en een ziekenwagen van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde weggebracht. Er is verkeershinder.