Twee keer geflitst in één weekend: één maand rijverbod

11 oktober 2019

13u46 0 Kruisem Het weekend van 17 en 18 november 2018 is een duur weekend geworden voor een 35-jarige bestuurster uit Kruisem. De vrouw werd twee keer geflitst in de bebouwde kom, één keer aan 89 kilometer per uur en één keer aan 87 kilometer per uur.

De politierechter legt haar een boete van 640 en een rijverbod van één maand op. De bestuurster kende de plaats nochtans goed, want ze woont er in de buurt. Het doet de politierechter vermoeden dat ze er altijd zo snel rijdt. “Maar dat is niet waar”, reageerde de vrouw in de rechtbank.