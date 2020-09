Twee gewonden bij ongeval in Lozer Ronny De Coster

18 september 2020

17u39 0 Lozer Bij een verkeersongeval vrijdagnamiddag in de Kruisemse deelgemeente Lozer zijn twee gewonden gevallen.

Het ongeval is gebeurd op het kruispunt van de Neerrechemstraat en de Nazarethsesteenweg. Een automobilist die vanuit de Neerrechemstraat het kruispunt wou oprijden, merkte niet of te laat dat van links een andere wagen kwam aangereden en greep hem in de flank. Bij het klap raakten de chauffeur en de passagier van de eerste auto gewond. Ze zijn door de Snoeck-Ambulancedienst naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze gebracht. De slachtoffers verkeerden niet in levensgevaar. De brandweer kwam naar de plaats van het ongeval om brokstukken van de betrokken auto’s op te ruimen.