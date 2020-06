Truck geladen met chape kantelt aan oprit E17 in Kruishoutem Ronny De Coster

25 juni 2020

07u46 0

Kruisem Aan de oprit naar de autosnelweg E17 in Kruishoutem is een vrachtwagen gekanteld.

Het ongeval is gebeurd aan de rotonde net voor de oprit. Een vrachtwagen, geladen met chape, ging op de rotonde uit de bocht en viel op zijn zijkant. Een groot deel van de lading is uit de oplegger gevallen. Een team van de brandweer en personeel van het betrokken bedrijf zijn bezig met het opruimen. Doordat de wegreus naast de weg ligt, is de oprit naar de snelweg vrij. Er is wel verkeershinder.