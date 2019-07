Trio nachtelijke inbrekers plundert kassa van café ‘t Optimistje in Kruishoutem Ronny De Coster

07 juli 2019

08u32 126 Kruisem Inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk geweest in het centrum van Kruishoutem. Aan de hoek van de Winston Churchilstraat en de Hedekensdriesstraat drongen ze het café ‘t Optimistje binnen en haalden ze de kassa leeg.

De inbraak is gepleegd rond 3.30 uur ‘s nachts. Op bewakingsbeelden van het café is te zien hoe de daders inbreken en het geld uit de kassa haalden. Het gaat om drie mannen.

Gat in de muur

Om in het café te geraken, hadden de nachtelijke inbrekers wel héél veel moeite gedaan: in een buitenmuur aan de kant van de parking bij het café hadden ze een gat gekapt. Toch raakten ze langs daar niet binnen. Uiteindelijk klauterden ze over een muur. Zo kwamen ze bij de achterdeur, die ze forceerden.

Kappen en handschoenen

Ze droegen kappen op het hoofd en hadden ook handschoenen aan. Eén van hen had een rugzak bij en één was opvallend mager.

Het is niet bekend in welke richting de daders zijn gevlucht. De politie heeft het buurtinformatienetwerk Kruisem opgestart met een een oproep tot getuigen.